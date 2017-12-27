Чиновники возмущены неубранными сугробами на остановках в Ленобласти

Комиссия от правительства области планирует объехать все районы.

Чиновники Ленинградской области вместе с ГКУ "Ленавтород" начали выездные проверки качества уборки дорог от снега. В Пресс-службе правительства сообщили, что по результатам первой такой проверки в Ломоносовском и Красносельском районах дорожникам сделали ряд замечаний.

Областное правительство не устроил тот факт, что на трасса "Ропша-Марьино" и "Подъезд к Красносельскому району" дороги хоть и расчищены, но весь собранный снег сброшен по обочинам. А в некоторых местах и на остановках.

Глава дорожного комитета Юрий Запалатский заявил, что такое нарушение недопустимо, так как такая работа никому не нужна.

Следующую вылазку комиссия планирует организовать в Выборгский район. Помимо качества уборки, чиновники проверят строительство путепроводов на 3 и на 11 километрах железного перегона "Выборг-Таммисуо".