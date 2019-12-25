Дорожники уложили 4 километра нового асфальта на участке "Сосновый Бор – Глобицы"

Подъезд к городу с ЛАЭС полностью отремонтирован.

Дорожные службы заканчивают ремонт участка трассы "Сосновый Бор – Глобицы" в Ломоносовском районе Ленинградской области. Новый асфальт проложен от Копорского шоссе до садоводства "Березовая роща": всего заменено 4 километра покрытия. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Подрядчик уже успешно справился с укладкой асфальта укреплением обочин. В данный момент проходит установка дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Примечательно, что в течение 2017-2020 годов был выполнен ремонт на всей площади подъезда к "атомному" городу – с 6-ого по 16-ый километр.

Ранее мы рассказали о том, что дороги в Лужском районе отчистили от пыли.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области