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Дорожники уложили 4 километра нового асфальта на участке "Сосновый Бор – Глобицы"
Сегодня, 13:30
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Дорожники уложили 4 километра нового асфальта на участке "Сосновый Бор – Глобицы"

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Подъезд к городу с ЛАЭС полностью отремонтирован.

Дорожные службы заканчивают ремонт участка трассы "Сосновый Бор – Глобицы" в Ломоносовском районе Ленинградской области. Новый асфальт проложен от Копорского шоссе до садоводства "Березовая роща": всего заменено 4 километра покрытия. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

Подрядчик уже успешно справился с укладкой асфальта укреплением обочин. В данный момент проходит установка дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Примечательно, что в течение 2017-2020 годов был выполнен ремонт на всей площади подъезда к "атомному" городу – с 6-ого по 16-ый километр. 

Ранее мы рассказали о том, что дороги в Лужском районе отчистили от пыли.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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