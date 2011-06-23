Дорожные службы Петербурга продолжают подготовку к зимней уборке

В Петербурге убирать городские улицы этой зимой будут 1 613 единиц техники и еще 425 единиц привлекут, если осадков будет сверхнормы. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом заявил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.
Парк снегоуборочной техники пополнили 74 новые машины, в том числе 20 вакуумных пылесосов. Также закупили 65 тракторов для садово-парковых предприятий. В том числе специалисты сделали запас реагентов, заключили договоры с подрядчиками.
Уборку будут проводить экологичным способом, песком и солью. Пескосоляные смеси будут применяться в разных пропорциях в зависимости от погодных условий, превентивно дороги будут обрабатываться солевыми растворами.
Так, если выпадут обильные осадки, снег должны вывезти в пределах 12 дней, если снег до 15 см. Срок увеличится до 20 дней, если высота снега превысит 15 см.
Осадки будут утилизировать на снегоплавильных пунктах ГУП "Водоканал".
Фото: Piter.tv
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