Дорожные службы Петербурга продолжают подготовку к зимней уборке

Зимой будут задействовать 1 613 единиц техники. В случае сверхнормативных осадков привлекут еще 425 единиц техники.

В Петербурге убирать городские улицы этой зимой будут 1 613 единиц техники и еще 425 единиц привлекут, если осадков будет сверхнормы. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом заявил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Парк снегоуборочной техники пополнили 74 новые машины, в том числе 20 вакуумных пылесосов. Также закупили 65 тракторов для садово-парковых предприятий. В том числе специалисты сделали запас реагентов, заключили договоры с подрядчиками.

Уборку будут проводить экологичным способом, песком и солью. Пескосоляные смеси будут применяться в разных пропорциях в зависимости от погодных условий, превентивно дороги будут обрабатываться солевыми растворами.

Так, если выпадут обильные осадки, снег должны вывезти в пределах 12 дней, если снег до 15 см. Срок увеличится до 20 дней, если высота снега превысит 15 см.

Осадки будут утилизировать на снегоплавильных пунктах ГУП "Водоканал".

Фото: Piter.tv