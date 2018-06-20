Дороги Ленобласти закрыли для большегрузов из-за весенней просушки

Отметим, что для осуществления процедуры установят специальные передвижные контрольные посты. Также на региональных трассах уже установлены запрещающие знаки.

С сегодняшнего дня, 27 марта, трассы Ленобласти полностью закроют для осуществления весенней просушки. Об этом сообщает сетевое издание "SPb.Dnevnik". Это означает, что каждый тяжелый грузовик непосредственно перед тем как въехать на региональные трассы должен пройти процедуру взвешивания.

Отметим, что для осуществления процедуры установят специальные передвижные контрольные посты. Также на региональных трассах уже установлены запрещающие знаки.

На дороги с асфальтовым покрытием не пропустят большегрузы с превышением нагрузки на каждую ось больше пяти тонн. На грунтовых трассах ограничения еще серьезнее – не более трех тонн на каждую ось. Контролировать процесс взвешивания грузовиков и допуска их на трассы будут производить специалисты "Ленавтодора", а также районные службы.

Источник: сетевое издание "SPb.Dnevnik"