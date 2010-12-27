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Дореволюционную дачу в Сестрорецке продают за 5,5 миллиона рублей
Сегодня, 13:19
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nastya960
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Дореволюционную дачу в Сестрорецке продают за 5,5 миллиона рублей

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Торги состоятся в эту среду.

Деревяную дореволюционную дачу в Сестрорецке продадут за 5 миллионов 500 тысяч рублей. Цена может стать выше, так как дачу и участок буду продавать с аукциона. Об этом сообщает Фонд имущества. 

Торги состоятся в эту среду, 29 августа. Деревянная дача в 300 квадратных метров находится в аварийном состоянии, но снести эту дачу не разрешат. Это здане находится под защитой закона Санкт-Петербурга № 820-7, который запрещает демонтаж исторических зданий.

Существенными условиями договора купли-продажи Объекта является обязанность Покупателя осуществить разборку здания в течение 6 месяцев с момента заключения договора купли-продажи и возвести объект недвижимости с восстановлением внешнего облика или без такового.

Фонд имущества

В 2008 году дом был признан аварийным, в нем тогда были четыре двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры, которые расселили. 

Куртку главного героя "Звездных войн" продадут на аукционе за 1,3 млн долларов.

Фото: Фонд имущества 

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Теги: аукцион , дореволюционная дача , сестрорецк , торги
Категории: Лента новостей Новости СПб

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