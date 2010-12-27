Дореволюционную дачу в Сестрорецке продают за 5,5 миллиона рублей

Торги состоятся в эту среду.

Деревяную дореволюционную дачу в Сестрорецке продадут за 5 миллионов 500 тысяч рублей. Цена может стать выше, так как дачу и участок буду продавать с аукциона. Об этом сообщает Фонд имущества.

Торги состоятся в эту среду, 29 августа. Деревянная дача в 300 квадратных метров находится в аварийном состоянии, но снести эту дачу не разрешат. Это здане находится под защитой закона Санкт-Петербурга № 820-7, который запрещает демонтаж исторических зданий.

Существенными условиями договора купли-продажи Объекта является обязанность Покупателя осуществить разборку здания в течение 6 месяцев с момента заключения договора купли-продажи и возвести объект недвижимости с восстановлением внешнего облика или без такового. Фонд имущества

В 2008 году дом был признан аварийным, в нем тогда были четыре двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры, которые расселили.

Куртку главного героя "Звездных войн" продадут на аукционе за 1,3 млн долларов.

Фото: Фонд имущества