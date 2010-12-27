Воры-домушники ограбили квартиру токаря в Колпино

Грабители вынесли из жилого помещения деньги, технику и смеситель с позолоченными ручками.

Накануне в полицию обратился житель Колпино, работающий токарем, и заявил об ограблении своей квартиры на Пролетарской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 февраля. По словам потерпевшего, грабители вынесли из квартиры три мобильных телефона, ноутбук, компьютерную мышь, кошелек с тремя тысячами рублей и смеситель для ванны с позолоченными ручками. Причиненный ущерб мужчина оценил в 62,5 тысячи рублей.

В настоящий момент стражи порядка ведут расследование. Домушников ищут.

Ранее мы писали, что в Ленобласти домушник украл спутниковый приемник и 10 бутылок вина.

Фото: Piter.TV