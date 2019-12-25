Домушник вынес золотые перстни и серьги на 2 млн рублей из дома в Отрадном

По предварительной информации, домушник отжал стеклопакет на веранде первого этажа.

В Отрадном неизвестный вынес из частного дома ювелирные украшения на 2 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина, который арендовал коттедж в Отрадном. Из дома пропали пять золотых перстней, серьги с драгоценными камнями и цепочка с кулоном. Общая сумма ущерба составила почти 2,1 млн рублей. По предварительной информации, домушник отжал стеклопакет на веранде первого этажа.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Также накануне неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей.

Фото: pexels