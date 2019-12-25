Домклик возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку Сбера до 0,5%

Акция была запущена в декабре прошлого года. С момента запуска функции бронирования квартир в новостройках к проекту подключилось более 600 жилых комплексов по всей России.

На сервисе Домклик от Сбербанка можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.

Акция была запущена в декабре прошлого года. С момента запуска функции бронирования квартир в новостройках к проекту подключилось более 600 жилых комплексов по всей России.

Срок бронирования — до 10 дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантировано не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.

Чтобы забронировать квартиру, выберите ее на Домклик и нажмите кнопку "Забронировать". После бронирования с вами свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки.

Если вам нужна помощь в подборе квартиры в новостройке, оставьте заявку. Консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки – бесплатные услуги Домклик.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург и Сбер продолжат сотрудничество по внедрению цифровых технологий в здравоохранении.

Фото: Piter.tv