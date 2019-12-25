Санкт-Петербург и Сбер продолжат сотрудничество по внедрению цифровых технологий в здравоохранении

Александр Беглов отметил, что в Петербурге принята Стратегия цифровой трансформации. Один из ее приоритетов – цифровая медицина.

Губернатор Александр Беглов и заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец провели заседание рабочей группы по развитию здравоохранения Санкт-Петербурга с использованием цифровых технологий Сбера. В совещании приняли участие генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто и руководители других организаций.

Александр Беглов отметил, что в Петербурге принята Стратегия цифровой трансформации. Один из ее приоритетов – цифровая медицина.

В июле прошлого года Петербург и Сбер приняли решение расширить сотрудничество по цифровизации в здравоохранении. В рабочую группу по цифровизации вошли крупные медицинские учреждения, в том числе Центр Алмазова, где уже тестируются технологии Сбера.

Сегодня мы активно переходим на электронные медицинские карты. Внедряем электронные сервисы для врачей и пациентов. В этой работе очень востребованы новейшие технологии Сбербанка. Александр Беглов

В числе перспективных направлений – развитие системы дистанционного мониторинга больных с сахарным диабетом и гипертонией, другими заболеваниями, в том числе у беременных женщин. В условиях пандемии такие сервисы позволят снизить распространение инфекций и уменьшить риски развития хронических заболеваний.

Петербург сейчас переходит на выдачу электронных рецептов на льготные лекарства. В планах – введение таких рецептов для всех лекарств.

Еще одно направление сотрудничества – внедрение технологий голосового заполнения медицинских документов. Петербург и Сбер вместе будут работать над созданием цифровых систем принятия решений в здравоохранении, развитии персонифицированной медицины.

На совещании обсудили предложение Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова об использовании переданного городом здания на ул. Чайковского, 20 лит. Б. При поддержке Сбербанка площадка может стать Центром искусственного интеллекта в биомедицине и использоваться для коммуникаций партнеров в сфере цифровизации здравоохранения. Планируется, что новый центр будет работать на весь Северо-Запад России. Кроме того, будет использован потенциал Точки кипения, которая создана на базе Центра Алмазова.

На совещании также принято решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься расширением функционала "Единой карты петербуржца". Этот проект реализуется с 2019 года совместно со Сбербанком и другими компаниями. В функционал карты входит электронный полис обязательного медицинского страхования. К слову, в начале марта была выдана уже миллионная ЕКП.

Ольга Голодец отметила, что Петербург активно использует цифровые технологии в различных сферах: "Уже сегодня врачи и жители города могут оценить новые сервисы и решения, в том числе и от Сбера. Цифровизация здравоохранения приводит к качественным изменениям в оказании медицинской помощи и повышению ее доступности".

В завершении своего выступления Ольга Голодец вручила администрации Санкт-Петербурга сертификат на внедрение проекта по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил Сбер за сотрудничество. Он отметил, что в Петербурге сильная система здравоохранения, в соответствии с вызовами времени она постоянно совершенствуется.

Мы строим новые стационары-трансформеры, закупаем современную технику. В то же время необходимо шире внедрять цифровые технологии в работу учреждений здравоохранения. Это позволяет снизить нагрузку на медицинских работников, открывает новые возможности для пациентов. Повышает эффективность консультаций и лечения пациентов в условиях пандемии. Александр Беглов

Ранее стало известно, что Сбер начал выдачу кредитов по льготной программе Банка России.

Фото: Piter.tv (архив)