Сбер начал выдачу кредитов по льготной программе Банка России

По Северо-Западу только от малого и микро бизнеса банк получил около тысячи заявок на общую сумму более 5 млрд рублей.

Сбербанк в Санкт-Петербурге выдал первый в СЗФО кредит по льготной программе кредитования бизнеса Банка России компании ООО "ГК "АКВАСТИЛЬ", которая осуществляет услуги по строительно-монтажным работам.

По Северо-Западу только от малого и микро бизнеса мы получили около тысячи заявок на общую сумму более 5 млрд рублей. Получить льготный кредит на срок до 1 года могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых и средние предприятия – не выше 13,5% годовых. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка, ПАО Сбербанк

Сбер всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты. Сегодня мы начали предоставлять финансирование по новой программе Банка России, которая была запущена неделю назад. За это время нам поступило более 10 тысяч заявок на сумму более 62 млрд рублей". Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года спрос на кредитные карты Сбера вырос в СЗФО на 80%.

Фото: Piter.tv