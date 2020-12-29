Дома "утонули" в густом пару из-за прорыва трубы на Новгородской улице

Специалисты АО "Теплосеть Петербурга" нашли место дефекта и выполняют ремонтные работы.

В понедельник, 11 января, в Центральном районе вновь прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел на Новгородской улице. Из-за прорыва дома "утонули" в густом пару. О пострадавших пока никакой информации нет.

Известно, что специалисты АО "Теплосеть Петербурга" нашли место дефекта. В данный момент выполняются ремонтные работы.

Ранее мы сообщали о том, что ночью жители трех домов в Пушкине остались без отопления.

Фото: Piter.TV