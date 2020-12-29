Дома "утонули" в густом пару из-за прорыва трубы на Новгородской улице

В понедельник, 11 января, в Центральном районе вновь прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщают "Невские новости".
Инцидент произошел на Новгородской улице. Из-за прорыва дома "утонули" в густом пару. О пострадавших пока никакой информации нет.
Известно, что специалисты АО "Теплосеть Петербурга" нашли место дефекта. В данный момент выполняются ремонтные работы.
Ранее мы сообщали о том, что ночью жители трех домов в Пушкине остались без отопления.
Фото: Piter.TV
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