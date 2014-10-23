Дом на Панфилова вернул исторический облик после капремонта фасада

В Петербурге завершили реставрацию фасада дома 1908 года в Красногвардейском районе.

В Санкт-Петербурге завершён капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу улица Панфилова, 13, расположенного в Красногвардейском районе. Работы выполнены Фондом капитального ремонта на месяц раньше установленного срока. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

При проведении реставрации специалисты использовали материалы, найденные в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Благодаря архивным данным удалось воссоздать исторический облик здания, построенного в 1908 году.

В процессе ремонта были восстановлены декоративные элементы фасада: наличники, замковые камни и женские маскароны. Также выполнено обновление кирпичной кладки и штукатурного слоя, воссоздан сложный профиль карниза. Кроме того, были отреставрированы порталы, установлены новые металлические двери с деревянной отделкой, цоколь облицован путиловским камнем. На дворовом фасаде смонтирован новый металлический козырек.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге обнаружен старинный кавказский кинжал XIX века.

Фото: пресс-службе администрации района