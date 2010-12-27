Дом дружбы Ленобласти разработает проект "Дорожная карта. Маршрутами Победы"

В рамках проекта в районах Ленобласти будут организованы митинги памяти на местах захоронения воинов разных национальностей, у памятников и памятных знаков, имеющих особое значение для национально-культурных общественных организаций региона.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Дом дружбы Ленинградской области осуществит проект "Дорожная карта. Маршрутами Победы".

В его рамках в районах Ленинградской области будут организованы митинги памяти на местах захоронения воинов разных национальностей, у памятников и памятных знаков, имеющих особое значение для национально-культурных общественных организаций региона. К юбилею Победы участники творческого объединения "Этновзгляд" запланировали также провести художественную выставку.

На совещании с руководителями национально-культурных общественных организаций и творческих объединений в план проекта включили предложение Магомеда Омаракаева, ответственного за работу Представительства Республики Дагестан в Ленинградской области, об участии школьников Ленинградской области в международном конкурсе изобразительного творчества "Белые журавли – птицы мира", который проводит Международный общественный Фонд Расула Гамзатова.

Руководитель общественной организации "Гатчинское общество ингерманландских финнов "Инкери Сеура" Валерий Тойко предложил присоединиться к акции по высадке деревьев в Гатчинском районе. Одна из аллей будущего парка памяти будет посвящена подвигу танкиста Зиновия Колобанова.

Источник: пресс-служба ЛО