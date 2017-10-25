Дом Долгоруковых отреконструируют и отреставрируют под требования Института океанологии

Дом Долгоруковых станет современной базой Института океанологии.

Как сообщают наши источники, дом Долгорукова отреставрируют под нужды Института океанологии имени Ширшова. Проект изменений одобрен представителями Главгосэкспертизы.

Сообщается, что в планах отремонтировать фасад здания и восстановление утраченных архитектурных деталей и элементов украшений. Также будут реконструированы лестницы и дверные проемы, дворовые фасады. Деньги на эти цели будут взяты из городского бюджета Петербурга.

Напомним, что в бывшем доме Долгоруких приспособят помещения под лаборатории, рабочие кабинеты с аппаратурой, вычислительный центр, центр сбора информации, конференц-зал, библиотеку и выделят место для полигонных исследований.