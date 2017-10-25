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Дом Долгоруковых отреконструируют и отреставрируют под требования Института океанологии
Сегодня, 9:06
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lesjasap
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Дом Долгоруковых отреконструируют и отреставрируют под требования Института океанологии

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Дом Долгоруковых станет современной базой Института океанологии.

Как сообщают наши источники, дом Долгорукова отреставрируют под нужды Института океанологии имени Ширшова. Проект изменений одобрен представителями Главгосэкспертизы.
 
Сообщается, что в планах отремонтировать фасад здания и восстановление утраченных архитектурных деталей и элементов украшений. Также будут реконструированы лестницы и дверные проемы, дворовые фасады. Деньги на эти цели будут взяты из городского бюджета Петербурга.
 
Напомним, что  в бывшем доме Долгоруких приспособят помещения под лаборатории, рабочие кабинеты с аппаратурой, вычислительный центр, центр сбора информации, конференц-зал, библиотеку и выделят место для полигонных исследований.
Теги: дом долгоруковых , институт океанологии , реконструкция
Категории: Новости СПб

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