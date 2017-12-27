За новогодние каникулы приставы собрали 1,8 млн рублей долгов прямо в "Пулково"

Приставы круглосуточно работали в аэропорту "Пулково" в новогодние праздники, чтобы должники могли оперативно расплатиться с долгами и отправиться за границу. За две недели собрали 1,8 миллиона рублей долгов.

Для удобства должников петербургские судебные приставы круглосуточно работали в аэропорту "Пулково". С 28 декабря по 8 января 25 должников оперативно расплатились прямо в воздушной гавани.

Сотрудники УФССП консультировали пассажиров. А погасившие свои долги в предновогодние и праздничные дни граждане могли обратиться к приставам, чтобы снять ограничения на выезд за границу

Все посетители "Пулково" могли быстро и достоверно узнать о наличии задолженностей в рамках исполнительных производств и выплатить их. Пресс-служба УФССП по Петербургу и Ленобласти

С начала 2017 года приставы Петербурга ограничили в выезде за границу почти 36 тысяч должников. Из них 13 тысяч не выплачивали алименты детям. Благодаря этой мере удалось собрать почти 480 миллионов рублей.