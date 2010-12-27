Алиментщик быстро нашёл деньги для дочери, чтобы вернуть свою машину

Приставы арестовали машину петербуржца, который задолжал крупную сумму алиментов своей дочери. В итоге мужчина меньше чем за неделю собрал нужные деньги и смог вернуть автомобиль.

Петербуржец расплатился с многолетними долгами по алиментам только после того, как приставы арестовали его машину. Сотрудники Восточного отдела Приморского района УФССП возбудили исполнительное производство в отношении 38-летнего мужчины еще в 2013 году. Нерадивого отца предупредили о возможной уголовной ответственности. После его ограничили в праве на выезд за границу. Но ни это, ни регулярные разъяснительные беседы не помогли воззвать к совести мужчины. Он продолжал игнорировать выплаты для своего ребенка.

В итоге петербуржец скопил долг в размере 300 тысяч. Приставы установили, что у него есть автомобиль Chevrolet Lacetti. Номера машины внесли в базу данных системы "Поток".

Машину удалось «поймать» на Ждановской набережной. Мужину поставили перед фактом: оплатить долг на месте или распрощаться с авто, на которое будет наложен арест. В итоге автомобиль у отца отобрали. Расставания с железным конем он вынеси не смог. Меньше чем за неделю он нашел нужную сумму и полностью погасил долг. Также он пообещал и дальше регулярно выплачивать алименты дочери.