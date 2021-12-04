Доля Telegram в общем мобильном трафике в России выросла в три раза с начала 2022 года

Глава Минцифры рассказал об общении в мессенджерах.

Доля российского мессенджера Telegram в общем мобильном трафике по стране выросла троекратно с начала 2022 года. В настоящее время речь идет о 8,5 процентах. Соответствующее заявление в ходе выступления на конференции "CNews Forum: Кейсы и опыт IТ-лидеров" сделал глава профильного министерства по развитию цифровизации Максут Шадаев. Чиновник пояснил, что у правительства нет никаких планов по ограничению личного общения граждан России в мессенджерах.

В начале 2022 года доля Telegram в структуре мобильного трафика была 2,5%. Сейчас доля Telegram - 8,5%. Они выросли больше чем в три раза. Максут Шаддаев, глава Минцифры России

В Минцифры считают, что софт из реестра ПО должен бесплатно предоставляться вузам.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры