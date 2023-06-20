В Минцифры считают, что софт из реестра ПО должен бесплатно предоставляться вузам

Максут Шадаев рассказал о работе по госреестру ПО.

В российском министерстве по цифровому развитию рассказали о том, что что софт из государственного реестра программного обеспечения должен бесплатно предоставляться вузам страны. Такое мнение в рамках выступления на конференции CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров" сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев. Чиновник пояснил, что специалисты прорабатывают инициативы о бесплатном доступе к технологическим продуктам. Эксперт заметил, что работа над этим ведется министерством.

Мы считаем, что весь софт, который включен в реестр российского ПО, должен быть бесплатно предоставлен вузам. Максут Шадаев, глава Минцифры России

Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры