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В Минцифры считают, что софт из реестра ПО должен бесплатно предоставляться вузам

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Максут Шадаев рассказал о работе по госреестру ПО.

В российском министерстве по цифровому развитию рассказали о том, что  что софт из государственного реестра программного обеспечения должен бесплатно предоставляться вузам страны. Такое мнение в рамках выступления на конференции CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров" сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев. Чиновник пояснил, что специалисты прорабатывают инициативы о бесплатном доступе к технологическим продуктам. Эксперт заметил, что работа над этим ведется министерством.

Мы считаем, что весь софт, который включен в реестр российского ПО, должен быть бесплатно предоставлен вузам.

Максут Шадаев, глава Минцифры России

Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры 

Теги: вузы, минцифры, отечественное по, программное обеспечение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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