Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту

Максут Шадаев рассказал о работе Роскомнадзора.

Вход в интернет и социальные сети по паспорту в России не обсуждается. Соответствующее заявление в ходе выступления в ходе конференции "CNews Forum Кейсы 2023" сделал глава российского министерства о цифровизации Максут Шадаев. Чиновник пояснил участникам мероприятия о том, что ведется работа, связанная сформированием системы гарантированного блокирования доступа к тем онлайн-ресурсам, доступ к которым ограничен законодательством. Таким образом эксперт ответил на вопрос о возможности появления в стране суверенного интернета

Этим занимается у нас Роскомнадзор. Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Напмним, что закон о суверенном интернете работает в России с 1 ноября 2019 года. Данное понятие подразумевает под собой независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в стране. Принятие документа обусловлено необходимостью защитить российский сегмент (Рунет) от внешних опасностей. В том числе речь шла о возможном отключении от глобального интернета и кибератаках хакеров.

Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры России