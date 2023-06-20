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Шадаев: механизм отчислений за ПО ушедших из России компаний заработает с 2024 года

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Глава Минцифры рассказал о том, что законопроект практически готов.

Механизм финансовых отчислений за использование программного обеспечения иностранных компаний-вендоров, ушедших с российского внутреннего рынка, заработает со следующего года. Соответствующее заявление в ходе выступления на российском форуме "CNews Forum Кейсы" сделал глава министерства по цифровизации Максут Шадаев. Чиновник пояснил, что профильное ведомство практически закончило разрабатывать законопроект. 

Я сразу хочу сказать, что речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей которые ушли с нашего рынка… Я думаю, это все заработает. Со следующего года.

Максут Шадаев, глава Минцифры

Путин поддержал предложение Минцифры об эксперименте с цифровым удостоверением личности.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры

Теги: максут шадаев, минцифры, программное обеспечение, уход с российского рынка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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