Путин поддержал предложение Минцифры об эксперименте с цифровым удостоверением личности

Максут Шадаев рассказал о новой цифровой инициативе.

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение руководства Минцифры об эксперименте с цифровым удостоверением личности. Профильное ведомство совместно с сотрудниками ФСБ России согласовали такую технологию, которая позволит владельцам биометрических заграничных паспортов не ходить в МФЦ, а получать все необходимые услуги в электронном виде. Соответствующей информацией на оперативном заседании с кабинетом министров сделал Максут Шадаев.

Мы согласовали... не ходить в МФЦ, это все делать в электронном виде, поскольку в загранпаспорте, на чипе у нас записана фотография. Соответственно, эта фотография позволяет верифицировать собственника. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Напомним, что заграничный паспорт гражданина России нового образца рассчитан на срок службы в десять лет. На титульноц странице данного документа располагается особый микрочип, который заключает в себе сведения о владельце, а также его биометрические показатели: сканы отпечатков пальцев.

Шадаев: смартфон сможет заменить некоторые документы.

Фото и видео: Правительство России