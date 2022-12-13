Шадаев: смартфон сможет заменить некоторые документы

Глава Минцифры РФ рассказал, на что нацелена работа его ведомства.

Смартфон сможет заменить некоторые документы гражданам, которые необходимы им в бытовых условиях. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга с журналистами сделал российский министр по цифровому развитию Максут Шадаев. Чиновник ответил на вопрос о том, для чего работает национальная программа "Цифровая экономика". Эксперт пояснил, что для примера, показать экран гаджета можно будет при покупке алкоголя или для прохода в торговые центры, других, наиболее часто встречающихся ситуациях.

Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Порядка 2 млн заявлений на единое пособие подали через "Госуслуги".

Фото и видео: Правительство России