Порядка 2 млн заявлений на единое пособие подали через "Госуслуги"

Максут Шадаев рассказал о работе по обработке цифровых заявлений от граждан.

Российский министр по цифровому развитию Максут Шадаев рассказал о том, что порядка двух миллионов заявлений на единое пособие пользователи подали через единый портал "Госуслуги". С момента запуска данного сервиса было изучено около 1,2 млн заявок от беременных и семей с детьми. По этим документам специалисты приняли необходимые решения. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на итоговом правительственном брифинге, посвященного реализации национального проекта "Цифровая экономика" за 2022 год.

На сегодняшний день два миллиона заявлений было подано на единое пособие. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Напомним, что единое пособие является новаой социальной мерой поддержки со стороны государства, которое объединило ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. С 1 января 2023 года для оформления выплаты на всех детей в семье гражданам РФ достаточно одного электронного заявления.

Шадаев призвал включить программирование в базовый курс обучения школьников.

Фото и видео: Правительство России