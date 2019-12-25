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Курс доллара впервые с мая превысил 75 рублей
Сегодня, 10:23
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Курс доллара впервые с мая превысил 75 рублей

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Евро также показывает рост.

На Мосбирже курс доллара ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии. Он торговался на уровне 75,025 рубля по состоянию на 09:37 мск.

Так, последний раз доллар торговался выше 75 рублей 4 мая этого года.

При этом уже к 09:51 курс доллара составил 75,06 рубля. Курс евро при этом вырос на 0,55%, до 88,57 рубля.

А вот стоимость нефти Brent упала на 0,31%, до 73,2 доллара за баррель. Стоимость американской нефти WTI составила 71,85 доллара за баррель.

Ранее мы писали, что в Петербурге за прошедшие сутки на коронавирус протестировали 37 тыс. человек. 

Фото: pixabay

Теги: американская нефть wti, баррель нефть brent, курс доллара евро рубля
Категории: Новости России, Лента новостей,

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