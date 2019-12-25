Курс доллара впервые с мая превысил 75 рублей

Евро также показывает рост.

На Мосбирже курс доллара ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии. Он торговался на уровне 75,025 рубля по состоянию на 09:37 мск.

Так, последний раз доллар торговался выше 75 рублей 4 мая этого года.

При этом уже к 09:51 курс доллара составил 75,06 рубля. Курс евро при этом вырос на 0,55%, до 88,57 рубля.

А вот стоимость нефти Brent упала на 0,31%, до 73,2 доллара за баррель. Стоимость американской нефти WTI составила 71,85 доллара за баррель.

Ранее мы писали, что в Петербурге за прошедшие сутки на коронавирус протестировали 37 тыс. человек.

Фото: pixabay