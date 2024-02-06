Доходному дому Котельникова вернули облик начала прошлого века

В Петербурге восстановили исторический фасад дома Котельникова.

Доходный дом коллежского советника Леонида Котельникова на Петроградской стороне Санкт-Петербурга обрел свой исторический цвет фасада, сообщает Фонд капитального ремонта.

При капитальном ремонте специалисты использовали архивные чертежи, фотоматериалы и историческую фотофиксацию. Утраченные декоративные элементы восстановили в мастерских. Обновили цоколь натуральным камнем, установили дубовую дверь с латунными накладками, новые подоконники и фурнитуру.

Над входом вернули оригинальный декоративный элемент, соответствующий стилю модерн. Сохранили и символ дома — скульптуру совы, а под карнизом восстановили гипсовые детали с орнаментом "шум ветра".

Дом построен в начале XX века. В этом году в Петербурге планируют отреставрировать фасады 260 исторических зданий.

Фото: freepik (prostooleh)