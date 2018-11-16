Ольга Литвиненко останется с паспортом по решению суда: аннулирование не состоялось

Дочери ректора Горного университета вернули право на владение документом.

В Василеостровском районном суде рассмотрели дело в отношении дочери ректора Горного университета в Петербурге. Днем 11 марта инстанция прекратила делопроизводство, а документы Ольги Литвиненко было решено не аннулировать.

Ранее с данным требованием выступил истец - отец ребенка фигурантки осенью 2017 года. Он посчитал, что бывшая гражданская жена нарушает его права на получение алиментов, поэтому надеялся на аннулирование заграничного паспорта Ольги. Причиной стало то, что девушка получила польский национальный паспорт, в котором сменила фамилию. Петербуржец боялся не получить выплаты на ребенка, который остался в России. Он также инициировал розыск Литвиненко за пределами страны. Первая инстанция зимой 2018 года постановила аннулировать вышеуказанный паспорт. Однако, решение было обжаловано.

Кассационная инстанция вынесла обоснованное решение, где совершенно ясно показывается вся абсурдность решения судьи Быстровой. В российском законодательстве не предусмотрен такой способ защиты чьих-либо прав, как аннулирование паспорта другого человека объяснила сама Ольга Литвиненко

Фото: Piter.tv