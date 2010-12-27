Дочь Пескова ушла из "Инстаграма"

Елизавета Пескова, которая приходится дочерью пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, удалила аккаунт в Instagram.
Это случилось вскоре после выхода колонки Песковой об образовании, которая появилась в журнале "Форбс". Как сообщил сайт "Медуза", оказалось, текст был составлен из исправленных частей других публикаций.
Это заметила эксперт в области медиа Оксана Силантьева. После ее поста, который был опубликован в "Фейсбуке", колонку удалили из Forbes, но позднее она вернулась, только со ссылками на первоисточники.
Фото: peopletalk.ru