Дочь Пескова ушла из "Инстаграма"

Недавно стало известно, что ее колонка в Forbes про образование состоит из частей чужих текстов.

Елизавета Пескова, которая приходится дочерью пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, удалила аккаунт в Instagram.

Это случилось вскоре после выхода колонки Песковой об образовании, которая появилась в журнале "Форбс". Как сообщил сайт "Медуза", оказалось, текст был составлен из исправленных частей других публикаций.

Это заметила эксперт в области медиа Оксана Силантьева. После ее поста, который был опубликован в "Фейсбуке", колонку удалили из Forbes, но позднее она вернулась, только со ссылками на первоисточники.

Фото: peopletalk.ru