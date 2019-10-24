Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как Леонардо Ди Каприо убежал от нее в Нью-Йорке

Она его встретила случайно в Нью-Йорке.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram своим поклонникам об одной из ситуации, которую она считает позором всей своей жизни

Анна рассказала, что как-то в Нью-Йорке она сидела на скамейке со своим молодым человеком. В этот момент мимо них проходили три молодых человека в костюмах с бутылками шампанского и с букетами роз. В одном из них Заворотнюк узнала Леонардо Ди Каприо.

Я с диким визгом вскакиваю с этой скамейки и начинаю орать: "Смотри! Это же Ди Каприо" Анна Заворотнюк

Девушка вскочила и побежала за актером, чтобы попросить сделать совместный снимок. Ди Каприо же прибавил шаг и скрылся в здании, куда Анну не пропустил консьерж.

Анна Заворотнюк рассказала, что встречала в США многих звезд, например, сестер Олсен, Жана Рено и Роберта Паттинсона, но никто из них не вызвал у нее такой реакции.

Ранее дочь Заворотнюк прокомментировала сообщения о съемках матери на телевидении.

Фото: Instagram/ anna_zavorotnyuk