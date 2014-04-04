Netflix представил тизер комедии "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо

Фильм должен выйти на платформе 24 декабря.

Netflix представил первый тизер комедии "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Выйти на платформе фильм должен 24 декабря.

Режиссером кинокартины выступил Адам МакКей, снявший также фильмы "Игра на понижение" и "Копы в глубоком запасе". В ролике показали, что к президенту США пришли два астронома и пытаются убедить, что к Земле приближается метеорит, который может быть очень опасен. Затем астрономы отправляются в тур для СМИ, чтобы рассказать человечеству о надвигающейся катастрофе.

В фильме снялись также Дженнифер Лоуренс, Джона Хилл, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоте Шаламе и другие известные актеры.

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Видео: Youtube/Netflix Russia