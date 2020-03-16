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В 2022 году может выйти улучшенная версия консоли Xbox Series S
Сегодня, 16:39
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году может выйти улучшенная версия консоли Xbox Series S

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Ожидается, что цены на консоль вырастут.

Обновленные версии консолей Xbox Series S и Х могут выйти уже в 2022 году. Об этом сообщает портал videocardz.com. Однако журналисты подчеркивают, что это пока только слухи.

Отмечается, что обновленная версия Xbox Series S будет оснащена 6-нанометровым APU, который включает в себя 24 вычислительных блока. Производительность консоли таким образом увеличится на 50%.

Предполагается, что цены на консоль вырастут, примерно на 50 долларов, до 350 долларов. При этом модели 2020 года могут стать дешевле.

По информации портала, обновленная консоль Xbox Series Х может выйти в 2023 году.  

Фото: pixabay 

Теги: xbox series s, xbox series x
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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