Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X

В консоли нового поколения появятся значительные улучшения.

Компания Microsoft на официальном сайте игровой консоли представила подробные характеристики Xbox Series X.

В консоли нового поколения будут установлены 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 и спецификация SSD NVME объемом в один терабайт. Его можно будет увеличить в два раза за счет дополнительной карты памяти.

Как сообщают разработчики Xbox, консоль Series X способна поддерживать разрешение 4К в большинстве игр. В играх жанра "стрелялки" частоту кадров можно будет увеличить от 60 до 120 FPS в зависимости от решения разработчиков. Также разработчики Xbox Series X постарались устранить все задержки сигнала между геймпадом, консолью и дисплеем.

Ранее стало известно, что из-за угрозы коронавируса выход Xbox Series X и Sony PlayStation 5 могут перенести на следующий год.

Фото: xbox.com