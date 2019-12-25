Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Игровые приставки следующего поколения появятся теперь не раньше 2021 года.

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год. В качестве причины указываются критические нарушения в цепи поставок и производства из-за эпидемии коронавируса.

В отчете DFC Intelligence говорится, что одна из компаний или даже обе могут так и не начать продажи новых приставок в 2020-м году. По мнению аналитиков, велика вероятность дефицита на момент старта продаж и более высоких цен, поскольку сейчас экономическая ситуация в мире "беспрецедентно" непредсказуемая.

На данный момент Sony и Microsoft официально не отказались от планов по старту продаж к рождественскому сезону в этом году.

Ранее мы писали о том, что в сеть слили новые изображения PlayStation 5 с геймпадом.

Фото: ixbt.com