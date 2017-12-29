У Спаса на Крови спасатели вытащили вмерзшую в лед чайку

В центре Петербурга неравнодушный гражданин спас от гибели замерзшую в воде чайку.

Днем 9 января петербуржец Павел Каравашкин спас замерзшую в водах Невы чайку. Мужчина заметил птицу в бедственном положении и вызвал специалистов из поисково-спасательного отряда “Экстремум”. Инцидент произошел неподалеку от Спаса-на-Крови.

На место прибыл отряд, который помог чайке выбраться из ледяной ловушки. Для этого водолазу в гидрокостюме пришлось опуститься в канал имени Грибоедова.

В настоящее время “жертва” находится в реабилитационном центре для диких животных “Сирин”. Ветеринары заметили проблемы с одной из лапок, поэтому птица временно останется среди людей.

Фото: Вконтакте/Павел Каравашкин

Видео: ПСО "Экстремум"