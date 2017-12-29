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У Спаса на Крови спасатели вытащили вмерзшую в лед чайку

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В центре Петербурга неравнодушный гражданин спас от гибели замерзшую в воде чайку.

Днем 9 января петербуржец Павел Каравашкин спас замерзшую в водах Невы чайку. Мужчина заметил птицу в бедственном положении и вызвал специалистов из поисково-спасательного отряда “Экстремум”. Инцидент произошел неподалеку от Спаса-на-Крови.
 
 
На место прибыл отряд, который помог чайке выбраться из ледяной ловушки. Для этого водолазу в гидрокостюме пришлось опуститься в канал имени Грибоедова. 
 
В настоящее время “жертва” находится в реабилитационном центре для диких животных “Сирин”. Ветеринары заметили проблемы с одной из лапок, поэтому птица временно останется среди людей.
 
 
Фото: Вконтакте/Павел Каравашкин
Видео: ПСО "Экстремум"
Теги: набережная канала грибоедова , нева , сирин , спас на крови , центр реабилитации диких животных , чайка , экстремум
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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    Сегодня 17:46

    Чтобы она дальше ковырялась в мусоре и разносила болезни

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