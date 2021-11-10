Добыча газа в России в 2021 году составит порядка 777 млрд куб. м

Николай Шульгинов выступил перед сенаторами в Совете Федерации.

Добыча газа в России в 2021 году составит порядка 777 млрд кубометров. Об этом парламентариям рассказал глава Минэнерго России. Николай Шульгинов выступил на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа. Он уточнил, что добыча нефти и газового конденсата по результатам текущего года увеличится на 0,8% (до 517 млн тонн), а газа - на 12% выше показателей 2020 года. Эти цифры также выше, чем в допандемийный период.

Несмотря на волны коронавируса, идет восстановление как мировой экономики, так и отечественной экономики. Это можно наблюдать по росту производственных показателей в ТЭК. Николай Шульгинов, министр энергетики России

Эксперт уточнил, что российская добыча угля увеличится на 8% по сравнению с 2020 годом,. При этом экспорт товара будет расти за счет поставок в европейский регион, а также государства Азиатского-Тихоокеанского региона. Выработка электрической энергии увеличится на 5,6%, до 1,123 трлн кВт ч.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации