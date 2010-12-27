До конца 2019 года строители развязки сделают съезды в западное Мурино

Дорожники готовят основание развязки, насыпая земляное полотно и укрепляя отдельные участки будущей дороги.

До конца года строители развязки сделают съезды в западное Мурино, а сам объект получит примыкание непосредственно к кольцевой автодороге.

Сейчас на развязке практически полностью завершен самый сложный этап работы — переустройство инженерных сетей. Подрядная организация переложила часть канализационных трубопроводов и электрических кабелей, питающих Мурино. Непосредственно у КАДа установлены сваи, которые станут основанием будущих съездов на Охтинскую аллею и Верхнюю улицу.

Дорожники готовят основание развязки, насыпая земляное полотно и укрепляя отдельные участки будущей дороги.

"Стройка идет по графику, у подрядчика есть фронт работ. Мы рассчитываем, что темпы возведения объекта будут постепенно увеличиваться", — подчеркнул глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

По срокам государственного контракта, заключенного ГКУ "Ленавтодор" с подрядной организацией, развязка должна быть готова к началу осени следующего года. Стоимость строительства составляет порядка 800 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО