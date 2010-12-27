До 31 октября каждый может поддержать уникальный мультимедийный музей в Ленобласти

До 31 октября каждый может поддержать уникальный мультимедийный музей в Ленинградской области, созданный ленинградской молодежью, волонтерами и поисковиками.

До 31 октября каждый может поддержать уникальный мультимедийный музей в Ленинградской области, созданный ленинградской молодежью, волонтерами и поисковиками.

Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" вышел на федеральный этап отбора всероссийского конкурса с проектом "Создание музея-панорамы "Прорыв" и его включение в состав музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда"" в номинации "Туризм и Культура".

Проголосовать за музей можно на сайте Агентства стратегических инициатив, где проходит отбор наиболее интересных и результативных практик, реализованных за последние годы в России.

Для голосования необходимо пройти на сайт Агентства стратегических инициатив, зарегистрироваться, зайти в закладку "Практики", найти в поиске проект (Регион: "Ленинградская область". Номинация "Туризм и культура"), ознакомиться с практикой и оставить свой голос.

Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" привлекает сегодня не только туристов из России и из-за рубежа, сюда регулярно приезжают школьники и воспитанники социальных учреждений, здесь проходят "Живые уроки", в ходе которых дети знакомятся с основными событиями 7-дневных боев за прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года.

В ходе реализации проекта были решены проблемы, доставшиеся музею со времен СССР – повысился уровень комфорта пребывания в музее. На территории музейно-мемориального комплекса "Прорыв блокады Ленинграда" появилось водоснабжение и отопление объектов; были решены проблемы по обеспечению данной территории туалетами и кафе; в разы улучшилась ситуация с обеспечением безопасности на территории музея и сохранности его имущества. Посещаемость музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" выросла с 35 тысяч посетителей в год до 225 тысяч.

Источник: пресс-служба ЛО