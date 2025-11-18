Единый календарь событий формируется для удобства планирования путешествия в Северную столицу.

Ежегодно с 1 по 30 ноября принимает заявки на включение событий в Единый календарь Санкт-Петербурга на следующий год. Этот инструмент призван помочь туристам заранее выстроить маршрут по Северной столице и не пропустить самые яркие и значимые мероприятия, сообщил портал "Строительный Петербург".

Календарь разместят на официальном туристском портале Visit Petersburg — он станет удобной точкой входа для планирования поездок. В календарь могут быть включены самые разные события, призванные привлекать туристов в Санкт‑Петербург: от городских и национальных фестивалей, театрализованных шоу и модных показов до аукционов, спортивных соревнований, образовательных мероприятий, международных технических салонов, деловых форумов и выставок.

Все события распределят по семи тематическим разделам: "Городская жизнь", "Фестивали и праздники", "Деловой Петербург", "Культурный Петербург", "Спортивный Петербург", "Детский Петербург" и особый блок — "ТОП‑25 событий".

Подать заявку на включение события в календарь можно, заполнив специальную форму и направив ее в Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга до 30 ноября 2026 года.

Фото: Комитет по развитию туризма