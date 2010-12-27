До 2024 года в появятся 2 кемпинга и 10 "зеленых стоянок"

Всего в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" с 2020 до 2024 года в регионе должно появиться 2 автомобильных кемпинга и 10 "зеленых стоянок".

До 2024 года в регионе появятся 2 кемпинга и 10 "зеленых стоянок".

В проекте областного бюджета на 2020-2022 годы, который будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Ленинградской области 18 октября, заложено 100 млн рублей на строительство двух "зеленых стоянок" в 2020 году. Одна из них будет располагаться в Волосовском районе вблизи деревни Бегуницы, вторая – в Лужском районе около деревни Парушино.

"За последние годы мы сделали прорывной скачок в привлечении туристов – поток увеличился в два раза. Наше отличие от Северной столицы в том, что достопримечательности в разных районах сложно посетить за один день. Для того, чтобы сделать путешествие по Ленинградской области не только интересным, но и комфортным, мы начинаем строить и развивать придорожную инфраструктуру", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В состав объектов придорожной инфраструктуры одной "зеленой стоянки" будут входить: кафе на 50 мест, магазин сувенирной продукции, 12 стационарных туалетов, парковка для туристских автобусов и автомобилей, велопарковка. Также предусмотрены детская площадка и площадка для отдыха туристов, пешеходные дорожки, скамейки, площадки с контейнерами для мусора. Инфраструктура будет оборудована с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" с 2020 до 2024 года в регионе должно появиться 2 автомобильных кемпинга и 10 "зеленых стоянок".

Источник: пресс-служба ЛО