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До 2024 года на поддержку 5 млн семей с детьми будет выделено 2,4 трлн рублей
Сегодня, 16:40
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До 2024 года на поддержку 5 млн семей с детьми будет выделено 2,4 трлн рублей

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Поддержку смогут получить 5 млн семей с детьми.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что до 2024 года на дополнительные меры поддержки 5 млн семей с детьми будет выделено 2,1 трлн рублей из российского бюджета.

Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн рублей. 

Антон Силуанов, глава Минфина

Ранее мы писали, что Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса. 

Фото: pixabay 

Теги: минфин антон силуанов, поддержка семей с детьми
Категории: Новости России, Лента новостей,

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