До 2024 года на поддержку 5 млн семей с детьми будет выделено 2,4 трлн рублей

Поддержку смогут получить 5 млн семей с детьми.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что до 2024 года на дополнительные меры поддержки 5 млн семей с детьми будет выделено 2,1 трлн рублей из российского бюджета.

Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн рублей. Антон Силуанов, глава Минфина

Ранее мы писали, что Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса.

Фото: pixabay