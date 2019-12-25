До 2024 года на поддержку 5 млн семей с детьми будет выделено 2,4 трлн рублей

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что до 2024 года на дополнительные меры поддержки 5 млн семей с детьми будет выделено 2,1 трлн рублей из российского бюджета.
Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн рублей.
Антон Силуанов, глава Минфина
Ранее мы писали, что Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса.
Фото: pixabay
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