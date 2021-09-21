Путин заявил о восстановлении российской экономики

Глава государства отметил, что индустриальный рост с января по июль составил почти 4,5 процента.

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика восстановилась после пандемии COVID-19. Об этом он сказал в ходе совещания с членами кабмина и руководством Центробанка.

По словам главы государства, по итогам семи месяцев этого года валовый внутренний продукт страны вышел на докризисный уровень.

Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Владимир Путин, президент РФ

По словам Путина, индустриальный рост с января по июль составил почти 4,5 процента, а у обрабатывающих производств – более 5,5 процента. Кроме того, российским властям удалось обеспечить занятость населения страны не ниже уровня 2019 года. К середине лета текущего года насчитывалось 72 миллиона трудоустроенных граждан, отметил президент.

Ранее мы сообщали, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции на 2021 год. Предполагается, что уровень инфляции составит по итогам декабря 5,8%. Ранее ведомство прогнозировало инфляцию на уровне пяти процентов.

Видео: kremlin.ru