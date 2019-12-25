До 19 лет колонии получили члены ОПГ из Ленобласти за хранение 260 кг наркотиков

Также они хранили более тонны наркотических средств в жидком виде.

Ленинградский областной суд вынес приговор по делу о производстве более 260 кг наркотических средств.

По данным следствия, Роман Зайцев и Иван Антипов в 2011 году организовали преступную группу из шести человек для выпуска крупных партий наркотиков. В период с 2011 по 2015 год они на территории Петербурга и Ленобласти произвели более 260 кг промежуточного продукта метадона и изометадона. Также они хранили более тонны наркотических средств в жидком виде.

Суд приговорил Зайцева и Антипова к 19 годам лишения свободы. Остальные участник получили 16, 15, 7 и 6 лет лишения свободы.

В начале августа у петербуржца нашли 3 кг наркотиков.

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