Днём во вторник в Петербурге ожидается до -7 градусов

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Так, 18 января в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, ночью – небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер – юго-западный, 2-7 метров в секунду. Ночная температура воздуха опустится до отметки в -8...-10 градусов. Днем станет теплее, но не намного – до -5...-7 градусов.
На дорогах местами гололедица, атмосферное давление существенно не изменится.
Фото: Piter.tv
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