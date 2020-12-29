Днём во вторник в Петербурге ожидается до -7 градусов

На дорогах местами гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, 18 января в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, ночью – небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер – юго-западный, 2-7 метров в секунду. Ночная температура воздуха опустится до отметки в -8...-10 градусов. Днем станет теплее, но не намного – до -5...-7 градусов.

На дорогах местами гололедица, атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv