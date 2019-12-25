Дмитрий Радченко: Было бы нелогично менять Семака

Экс-форвард сине-бело-голубых поделился с Piter.tv мнением о новом контракте Сергея Семака.

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью Piter.tv прокомментировал информацию о возможном подписании нового контракта с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

Piter.tv: Одна из главных новостей в спортивных СМИ - это новый контракт Сергея Семака, который должны подписать в ближайшие дни! Как вы относитесь к решению руководства "Зенита" продлить соглашение с главным тренером?

Во-первых, надо дождаться подписания контракта. Но если это случится - я думаю, здесь никакого сюрприза не будет. Семак в прошлом сезоне стал чемпионом России, в нынешнем он снова лидирует с "Зенитом" в таблице. Почему должны менять тренера? Это нелогично!

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что контракт будет подписан по смехе 2+1 (на два года с возможностью продления еще на один сезон - прим.). Изначально ходили слухи, что речь идет о контракте только на два года. Есть ли принципиальная разница между такими схемами?

Конечно, по схеме 2+1 он будет подписан на таких условиях, о которых мы не знаем. Но я думаю, если "Зенит" будет хорошо выступать при Семаке не только в РПЛ, но и в еврокубках, то с ним даже могут дописать долгосрочный контракт.

На прошлой неделе были слухи о возможном сокращении карантина для легионеров РПЛ, которые покинули страну во время паузы. Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против такого решения. Что вы думаете на этот счет?

Конечно же, это смешно. Мы боремся с пандемией, как и весь мир, а принимать такие решения, что легионеры выйдут из карантина раньше, другие игроки - позже... Понятно, что все клубы хотят как-то выйти из этой ситуации. Все-таки речь идет о безопасности людей. И делить отдельно легионеров от спортсменов или простых рабочих - мне это непонятно.

Ранее вы говорили о том, что одобряете идею возобновить сезон РПЛ. В минувшие выходные был сыгран 26 тур чемпионата Германии. Гендиректор "Зенита" неоднократно говорил, что наш чемпионат должен взять пример организации остатка сезона у немецких коллег. Каким вы видите остаток сезона РПЛ со всеми ограничениями?

Мы все понимаем, что без болельщиков футбол смотрится иначе. Я выступаю за то, чтобы матчи всегда проходили при заполненных трибунах, ведь мы играем и делаем все для зрителей. Но ситуация так сложилась, что сезон надо доиграть любыми путями. Есть какие-то обязательства, договоренности. То же руководство ФИФА говорило, что надо доигрывать национальные чемпионаты. Мы видели, как в Бундеслиге начали играть без болельщиков. Конечно, это смотрится не так привычно. И то же самое будет у нас. Дюков - молодец, что принял правильное решение доиграть сезон РПЛ. Поступить иначе, на мой взгляд, было бы никак невозможно.

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее Александр Медведев рассказал о новом контракте Сергея Семака.

Фото: fc-zenit.ru