Дмитрий Никулин и Владимир Рошкович поздравили педагогов Выборгского района с профессиональным праздником

Главы отметили, что выборгское педагогическое сообщество высоко держит профессиональную планку, достойно идет в ногу со временем, успешно внедряя инновационные образовательные технологии.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, а также исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович поздравили педагогов Выборгского района с профессиональным праздником.

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя! Ваша профессия по праву признана самой благородной и созидательной. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, формируете интеллектуальный потенциал нации, перспективы позитивных преобразований нашего общества, а значит, государства в целом. Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович

Выборгское педагогическое сообщество высоко держит профессиональную планку, достойно идет в ногу со временем, успешно внедряя инновационные образовательные технологии.

Из года в год вы показываете, что вам по силам решать самые разные, подчас очень непростые задачи. Прилагаете максимум усилий и знаний, действуете согласованно, профессионально и ответственно для достижения высоких результатов. Преумножая традиции отечественной педагогической школы, вы неустанно работаете над повышением качества современного образования. Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович

В образовательных учреждениях Выборга и Выборгского района созданы эффективные условия для реализации образовательных программ, развития творческих способностей подрастающего поколения, организации внеурочной деятельности, а также самообразования и самосовершенствования наших специалистов.

Ежегодно выборгские школьники становятся победителями, лауреатами и призерами олимпиад, конкурсов областного и всероссийского уровней. Все достижения, которые демонстрируют наши дети, являются лучшим подтверждением профессионализма их наставников.

Выражаем вам искреннюю признательность за ваш благородный труд, заботу о подрастающем поколении, неравнодушное отношение к нашему общему делу. Желаем всех благополучия и процветания, креативности и оптимизма, здоровья и удачи во всех начинаниях! Будьте счастливы и успешны! Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО