Дмитрий Никулин и Николай Шишкин поздравили сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. С праздником сотрудников и ветеранов службы поздравили глава Выборгского района Дмитрий Никулин и исполняющий обязанности главы районной администрации Николай Шишкин.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Вы несете нелегкую службу, находясь на страже закона, порядка, прав и свобод граждан. От вас зависят безопасность и благополучие отдельного человека, общества и страны в целом.

Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело. Днем и ночью, в будни и праздники вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях, боретесь с криминальностью, расследуете преступления, следите за безопасностью на дорогах, охраняете важные объекты, обеспечиваете общественный порядок. От вашей оперативности и принятия правильных решений зависят человеческие жизни и судьбы.

Лучших представителей выборгских стражей порядка всегда отличали высокие профессиональные качества, мужество, преданность выбранному делу.

Благодарим вас за ваш повседневный труд, зачастую связанный с большой ответственностью и риском. Уверены, что и впредь вы будете решительно реагировать на любые угрозы стабильности и безопасности в Выборгском районе, достойно решать все поставленные задачи, охранять жизнь и покой наших земляков. Рассчитываем на ваш профессионализм, компетентность и верность долгу.

Особые слова признательности – ветеранам, тем, кто создавал и сохранял традиции службы, был верен долгу и чести мундира, кто и сегодня передает свой бесценный опыт молодежи. В ваших рядах немало сотрудников, чей служебный путь стал ориентиром для будущих поколений стражей правопорядка. Особое испытание на доблесть и мужество - служба в "горячих точках".

Дорогие друзья! Спасибо вам за добросовестный труд и преданность профессии. Спокойных вам дежурств, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Глава МО "Выборгский район"

Д.Ю. Никулин

И.о. главы администрации МО "Выборгский район"

Н.А.Шишкин