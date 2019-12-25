Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов рассказали о работе совета депутатов Выборгского района

Также руководители прокомментировали инициативы Президента.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин прокомментировал принятие решения о поддержке бизнесменов местным Советом депутатов и обращение Президента к россиянам: оба события состоялись в один день, 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на газету "Выборг".

Глава муниципального образования ещё раз напомнил о налоговых послаблениях для бизнесменов, а именно - о снижении ставки единого налога на вмененный доход. Так, до конца текущего года он снижается от 15 до 7,5% для компаний, которые были вынуждены приостановить свою деятельность с 27 марта. Несмотря на убыток муниципального бюджета в 19 миллионов рублей, инициатива была принята ради помощи жителям Выборгского района.

Говоря о предложениях Владимира Путина, Дмитрий Никулин подчеркнул, что они совпадают с решениями, приятными местными властями. Граждане, проживающие в районе, уже получили компенсации на зарплаты и детей.

Об другой инициативе Президента по внесению поправок в Конституцию положительно высказался глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов:

Действующая Конституция России была принята в 1993 году. Прошло почти три десятилетия. Страна изменилась, изменился мир, люди стали другими. Дети, родившиеся в год принятия Конституции, стали взрослыми самостоятельными людьми. И я думаю, что это естественный процесс, когда в основной закон должны быть внесены поправки, отвечающие духу времени и пониманию того, в каком мире мы живем и как нам сохранить суверенитет России. отметил руководитель

Ранее мы рассказали о том, что выборжцы приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти".

Фото: Piter.TV