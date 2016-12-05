Дмитрий Медведев обозначил сроки новой переписи населения

Председатель правительства назначил точную дату проведения Всероссийском переписи населения.

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает сроки новой переписи населения в России. Данный документ опубликован на официальном сайте правительства утром 9 ноября.

Согласно данному распоряжению, пилотное обследование назначено на период с 1 по 31 октября 2018 года. “Проба” охватит 550 тысяч человек. Система призвана отработать организационные моменты и методологические вопросы для глобального процесса.

Всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года. Обученные сотрудники будут изучать каждый регион страны, определять состав населения, образовательный уровень и другие критерии.

Отметим, что подготовкой документа занималась Министерство экономического развития с июля 2017 года.