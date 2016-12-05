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Дмитрий Медведев обозначил сроки новой переписи населения
Сегодня, 8:02
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lesjasap
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Дмитрий Медведев обозначил сроки новой переписи населения

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Председатель правительства назначил точную дату проведения Всероссийском переписи населения.

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает сроки новой переписи населения в России. Данный документ опубликован на официальном сайте правительства утром 9 ноября. 
 
Согласно данному распоряжению, пилотное обследование назначено на период с 1 по 31 октября 2018 года. “Проба” охватит 550 тысяч человек. Система призвана отработать организационные моменты и методологические вопросы для глобального процесса.
 
Всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года. Обученные сотрудники будут изучать каждый регион страны, определять состав населения, образовательный уровень и другие критерии.
 
Отметим, что подготовкой документа занималась Министерство экономического развития с июля 2017 года. 
Теги: дмитрий медведев , перепись населения
Категории: Новости России

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