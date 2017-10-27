Дмитрий Маликов выпустил клип "Я император Твиттера"

Новости шоу-бизнеса России: Дмитрий Маликов записал мематичный клип "Я император Твиттера".

Дмитрий Маликов, последние новости: вышел клип "Я император Твиттера"

Известный поп-певец и композитор Дмитрий Маликов продолжает заигрывать с молодежной аудиторией. Накануне на видеохостинге YouTube появился новый клип исполнителя "Я император Твиттера". В нем Дмитрий Маликов, погруженный в виртуальное пространство, рассказывает о своем успехе в социальных сетях. Кроме того, 47-летний артист несколько раз зачитывает рэп-панчи в стиле баттлов. За первые сутки клип посмотрели 37 000 зрителей, видео получило 3 000 "лайков" и менее 500 "дизлайков".

Клип стал своего рода продолжением последних экспериментов поп-звезды с форматом. Ранее Дмитрий Маликов записывал молодежный клип с известным комиком Хованским. Тогда видео стало настоящим хитом Интернета. В новом ролике тоже есть забавные моменты: от использования Маликовым детектора источников хайпа до потешной пробежки певца по виртуальной реальности, которая заканчивается встречей с "синей птицей счастья" (имеется в виду Twitter).

Ну а в описании видео на YouTube упоминаются другие звезды мем-культуры: Юрий Дудь, Big Russian Boss и все тот же Хованский.

Дмитрий Маликов, "Я император Твиттера" текст

Лирика нового трека "принца поп-эстрады" пытается соединить в себе ностальгический потенциал артиста и последние тренды сетевой культуры. Вот полный текст интернет-шедевра от Дмитрия Маликова.

Ты обо мне, скорей всего, вообще не знал. Ведь мой вокал устарел и так приторен.

Но ты спроси у своей мамы, зачем она, зарегать просить аккаунт ей в Твиттере.

Они читают меня ночью, детям довязав пуловеры, да я - Дмитрий Маликов, где F- это фолловеры.

За ужином Клим с Хованом обсуждают с детками - я тот, кто снова сделал семьи крепкими!

(рэп-фрагмент)

Если что-то не видели там, то вы - дилетант, а я ликовал, когда читатели все от велика до мала ретвитили Маликова. Ведь с унылого телика долго, но верной дорогой бегу в мониторы. Мне не нужен BPM, чтобы жечь 140!

(снова песня)

Я император Твиттера. Я император Твиттера. Ведь я - император Твиттера. Я - император ТВиттера.

(куплет)

Я так долго сидел в "Одноклассники.ру". Но пора признать, что школу мне не вернуть. Люди гонятся за счастьем, его ищут веками. А у меня синяя птица счастья давно в кармане.

Видео: YouTube, Дмитрий Маликов