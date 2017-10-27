Дмитрий Маликов выпустил клип "Я император Твиттера"

Дмитрий Маликов, последние новости: вышел клип "Я император Твиттера"
Известный поп-певец и композитор Дмитрий Маликов продолжает заигрывать с молодежной аудиторией. Накануне на видеохостинге YouTube появился новый клип исполнителя "Я император Твиттера". В нем Дмитрий Маликов, погруженный в виртуальное пространство, рассказывает о своем успехе в социальных сетях. Кроме того, 47-летний артист несколько раз зачитывает рэп-панчи в стиле баттлов. За первые сутки клип посмотрели 37 000 зрителей, видео получило 3 000 "лайков" и менее 500 "дизлайков".
Клип стал своего рода продолжением последних экспериментов поп-звезды с форматом. Ранее Дмитрий Маликов записывал молодежный клип с известным комиком Хованским. Тогда видео стало настоящим хитом Интернета. В новом ролике тоже есть забавные моменты: от использования Маликовым детектора источников хайпа до потешной пробежки певца по виртуальной реальности, которая заканчивается встречей с "синей птицей счастья" (имеется в виду Twitter).
Ну а в описании видео на YouTube упоминаются другие звезды мем-культуры: Юрий Дудь, Big Russian Boss и все тот же Хованский.
Дмитрий Маликов, "Я император Твиттера" текст
Лирика нового трека "принца поп-эстрады" пытается соединить в себе ностальгический потенциал артиста и последние тренды сетевой культуры. Вот полный текст интернет-шедевра от Дмитрия Маликова.
Как же он меня бесит
какой позор