Распыливший газ на митинге 31 января в Москве получил 3,5 года колонии

Осужденный не согласился, что его действия повлекли вред здоровью.

Стало известно решение Мещанского районного суда Москвы в отношении участника несанкционированной акции 31 января Павла Грин-Романова. Суд приговорил молодого человека к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В свою очередь, прокуратура запрашивала 8 лет.

По версии следствия, Грин-Романов распылил в сторону росгвардейца перцовый баллончик. Участника митинга признали виновным по 318-й статье УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Осужденный не отрицал, что использовал баллончик с перцовым газом, однако не согласился, что его действия повлекли вред здоровью.

23 и 31 января во многих городах России прошли акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (прим. организация признана в России иноагентом). Демонстранты выразили несогласие с арестом оппозиционера и его отправкой в колонию.

Piter.tv собрал все, что известно о возбужденных уголовных делах в Петербурге после митингов 23 и 31 января.

Фото: Piter.tv