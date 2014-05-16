Для перевозки пассажиров ПМЭФ в период с 15 по 17 июня дополнительно назначаются 4 поезда

Ещё пять поездов будут курсировать 15-17 июня в сдвоенном режиме.

Для перевозки пассажиров ПМЭФ в период с 15 по 17 июня дополнительно назначаются четыре поезда. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки поездами "Сапсан" в праздничные и выходные дни назначаются дополнительные рейсы, а также поезда курсируют в сдвоенном режиме. Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги

Ещё пять поездов будут курсировать 15-17 июня в сдвоенном режиме. В обычное время по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва курсируют 13 пар поездов "Сапсан".

Ранее стало известно, что группа "Звери" выступит на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ.

Фото: ОЖД